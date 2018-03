Home24 AG: home24 beschleunigt Wachstum in 2017 DGAP-News: Home24 AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Home24 AG: home24 beschleunigt Wachstum in 2017 19.03.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. home24 beschleunigt Wachstum in 2017 * Nettoumsatz 2017 auf 276 Mio. EUR gesteigert, +13% (2016: 244 Mio. EUR); anhaltende Wachstumsbeschleunigung im Jahresverlauf mit 80 Mio. EUR Nettoumsatz im vierten Quartal, +21% gegenüber Vorjahresperiode * Bruttomarge 2017 wächst im Jahresvergleich um 3 Prozentpunkte auf 45%; Steigerung im vierten Quartal um 1 Prozentpunkt gegenüber der Vorjahresperiode auf 46% * Bereinigtes EBITDA weiter verbessert; Lateinamerika erreicht im saisonal starken vierten Quartal als erste Region Gewinnschwelle auf bereinigter EBITDA-Basis Berlin, 19. März 2018 - Die Home24 AG (zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "home24"), die führende pure-play Home & Living E-Commerce Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien, konnte ihr Wachstum 2017 weiter beschleunigen. Der Nettoumsatz im Gesamtjahr stieg um 13% auf 276 Mio. EUR gegenüber 244 Mio. EUR in 2016. Gleichzeitig erhöhte sich die Bruttomarge auf 45% (2016: 42%). Trotz erhöhter Marketingausgaben und umfangreicher Investitionen in ihre Prozesse und Systeme verbesserte home24 das bereinigte EBITDA von (40 Mio.) EUR im Vorjahr auf (22 Mio.) EUR in 2017. Die bereinigte EBITDA-Marge des Unternehmens verbesserte sich im gleichen Zeitraum um 9 Prozentpunkte. Diese Entwicklung verdeutlicht die gestärkte Position von home24 in ihren Kernmärkten in Kontinentaleuropa und Brasilien. Sie unterstreicht zudem die Fähigkeit von home24, den Nettoumsatz nachhaltig und mit sehr attraktiven Bruttomargen zu steigern und ihren Weg zur Profitabilität fortzusetzen. Marc Appelhoff, Co-CEO von home24, sagte: "Unser Plattform-Modell kombiniert ein breites Produktsortiment von Drittanbietern mit einem margenstarken Eigenmarken-Geschäft, das äußerst wettbewerbsfähige Preise und schnelle Lieferzeiten bietet. Diese Kombination ist einzigartig und ermöglicht es uns, das Einkaufsverhalten einer großen und fragmentierten Kundenbasis zunehmend von Offline zu Online zu überführen. So können wir noch nicht ausgeschöpftes Marktpotential realisieren und unsere Position als führende E-Commerce Plattform im Bereich Home & Living festigen und weiter ausbauen." Im vierten Quartal 2017 konnte home24 ein weiteres starkes Quartal vorweisen. Die Gesellschaft beschleunigte das Wachstum nochmals und verbesserte zugleich die Profitabilität. Der Nettoumsatz stieg auf 80 Mio. EUR, was einem Plus von 26% gegenüber 63 Mio. EUR im vorherigen Quartal und einem Plus von 21% gegenüber 66 Mio. EUR im vierten Quartal 2016 entspricht. Im Vergleich zum dritten Quartal 2017 verbesserte sich die Bruttomarge im vierten Quartal 2017 um 2 Prozentpunkte auf 46%. Verglichen mit der Vorjahresperiode entspricht dies einem Zuwachs von 1 Prozentpunkt. Auf bereinigter EBITDA-Basis war Lateinamerika die erste Region, die im saisonal starken vierten Quartal 2017 die Gewinnschwelle erreichte. "home24 hat sich 2017 sehr erfolgreich entwickelt. Nach einem weiteren starken vierten Quartal haben wir in allen unseren Märkten Rekordergebnisse erzielt. So haben wir im vergangenen Jahr nicht nur beim Nettoumsatz erneut zugelegt, auch unser bereinigtes EBITDA verbessert sich rasant ", sagte Marc Appelhoff. Eine Reihe von Optimierungsmaßnahmen hat zur guten Entwicklung von home24 beigetragen. Positiv wirkten sich insbesondere Investitionen in optimierte Prozesse und Systeme sowie die weitere Fokussierung auf Produktqualität, Lieferleistung und die Qualität des Kundenservices aus. In den europäischen Märkten von home24 belief sich das gesamte Marktvolumen im Bereich Home & Living 2017 insgesamt auf mehr als 100 Mrd. EUR. In Brasilien lag das Marktvolumen im gleichen Zeitraum bei rund 14 Mrd. EUR (Quelle: Euromonitor International). Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verlagerung von Einkäufen von Offline zu Online unterstreichen diese Zahlen das signifikante Wachstumspotenzial von home24 als der führenden pure-play Home & Living E-Commerce Plattform in ihren Märkten. Während home24 neue Marktchancen nutzt und sich für zukünftiges Wachstum positioniert, prüft die Gesellschaft verschiedene Optionen zur Finanzierung der anhaltenden Expansion des Unternehmens, einschließlich möglicher Kapitalmarkttransaktionen. Über home24 home24 ist die führende pure-play Home & Living E-Commerce Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikelnummern, die sie von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gesellschaft unter www.home24.de Kontakt für Presseanfragen: Knut Engelmann E-Mail: knut.engelmann@cnc-communications.com Mobil: +49 174 234 2808 Maximilian Karpf E-Mail: maximilian.karpf@cnc-communications.com Mobil: +44 (0)7970 716953 Haftungsausschluss: Zu beachten ist, dass in dieser Veröffentlichung Informationen zu Märkten und Markttrends in Bezug genommen werden. Diese Informationen wurden aus den hierin erwähnten Quellen entnommen. home24 hat solche Informationen korrekt wiedergegeben. Es wurden, soweit bekannt und sofern home24 in der Lage ist, die in den Quellen veröffentlichten Informationen zu prüfen, keine Tatsachen ausgelassen, welche die wiedergegebenen Informationen ungenau oder irreführend machen würden. home24 hat jedoch Zahlen, Marktdaten oder andere Informationen, auf denen ihre Quelle ihre Studien aufgebaut haben, nicht unabhängig verifiziert. Dementsprechend übernimmt home24 keine Gewährleistung oder Haftung für die Richtigkeit solcher Informationen. Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen von home24 beruhen und nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass der Nettoumsatz, die Profitabilität oder der Erfolg von home24 sowie der Grad zu dem sie ihre Ziele erfüllt wesentlich von dem abweichen, was in dieser Veröffentlichung explizit oder implizit angegeben oder beschrieben wird. Daher sollten sich Personen, die in den Besitz dieser Veröffentlichung gelangen, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. home24 übernimmt keine Garantie oder Verantwortung für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen anpassen. Soweit diese Veröffentlichung Finanzinformationen in Bezug auf das zum 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr oder nachfolgende Perioden enthält, sind diese Finanzinformationen ungeprüft. Folglich können sich solche Finanzinformationen noch ändern. 19.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 665391 19.03.2018

