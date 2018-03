Zum dritten Mal in Folge war die hohe Emissionstätigkeit der letzten Woche von Financials-Transaktionen geprägt. Insgesamt begab dieses Segment rund 44 % des in der letzten Woche zu beobachtenden platzierten Volumens (EUR 57,6 Mrd.). Der Corporate Bereich steuerte rund 39 % bei. Mit dem hohen Emissionsaufkommen in den letzten Wochen ist der Rückstand des Gesamtemissionsvolumens seit Jahresanfang gegenüber der Vorjahresperiode auf 2 % gesunken. Auf Indexebene hinterließ dies letzte Woche weitestgehend einstellige Spreadausweitungen am EUR Credit-Markt. Aus dem Non-Financials Segment begab Compagnie Financiere Richemont SA am Freitag einen EUR 250...

