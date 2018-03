DAX - Ein hartes Stück Arbeit (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: In der vergangenen Woche scheiterte der DAX zunächst am Widerstandsbereich um 12.500 Punkte und fiel bis an die 12.100 Punkte-Marke zurück. Von dort kämpfen sich die Bullen in einer volatilen Aufwärtsbewegung wieder an die wichtige Hürde bei 12.400 Punkten heran und konnten diese am Freitag zunächst durchbrechen. Allerdings gelang es der Käuferseite nicht, das neu gewonnene Momentum aufrechtzuerhalten und so sackte der DAX ausgehend von einem Tageshoch bei 12.450 Punkten wieder unter die 12.400 Punkte-Marke zurück. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:00 Uhr): Noch haben die Bullen die Chance, den massiven...

