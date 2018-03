Apple entwickelt offenbar in einer geheimen Fabrik in Kalifornien eigene LED-Anzeigen eines fortgeschrittenen Typs. Das Projekt trägt den Codenamen T159. Scheinbar sind dafür schon große Investitionen getätigt worden. Und angeblich wurde bereits eine kleine Zahl der MicroLED-Anzeigen zu Testzwecken hergestellt. Geleitet wird das Projekt von Lynn Youngs, zuständig für die Displays der Apple Watch und des iPhones. Da MicroLEDs schwierig herzustellen sind, dürfte die neue Technologie erst in drei bis fünf Jahren in Apples Smartphones verbaut werden.



Sollte Apple selbst Anzeigen für seine Produkte fertigen, könnte das die bisherigen Zulieferer hart treffen. Die Aktien von Herstellern wie Samsung Electronics, Japan Display, Sharp und LG Display wird das in den Keller ziehen.



