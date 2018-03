Wie umgehen mit US-Zöllen auf Stahl? Die Kanzlerin setzt auf Gespräche über den Abbau des weltweiten Überangebots. Auch mit China, das maßgeblich dafür verantwortlich ist. Doch in der Union gibt es auch andere Töne.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt weiter auf internationale Verhandlungen über einen Abbau von Überkapazitäten auf dem weltweiten Stahlmarkt. Merkel und Chinas Präsident Xi Jinping sprachen sich nach Angaben der Bundesregierung in einem Telefonat dafür aus, weiter im Rahmen eines entsprechenden Forums der großen Industrie- und Schwellenländer (G20) an Lösungen zu arbeiten. Merkel und Xi hätten in diesem Zusammenhang die Bedeutung einer engen multilateralen Zusammenarbeit im Handel betont.

Auf dem globalen Stahlmarkt gibt es hohe Überkapazitäten, die nach Branchenangaben etwa zur Hälfte aus China kommen. Diese Mengen werden zu teils sehr niedrigen Preisen in die Märkte gedrückt. US-Präsident Donald Trump hat nun zum Schutz heimischer Produzenten Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte angekündigt, die in die USA eingeführt werden. Allerdings wird hier nicht nach Herkunft unterschieden, so dass auch die Europäische Union betroffen wäre.

Deutschland und die EU wollen in Verhandlungen versuchen, diese Strafzölle noch zu verhindern. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) fliegt an diesem Sonntag nach Washington und plant am Montag und Dienstag Gespräche mit Vertretern der US-Regierung.

