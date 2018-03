Vierer-Kombi für Rendite: youmex und HANSAINVEST launchen Rentenfonds DGAP-News: youmex AG / Schlagwort(e): Fonds/Kooperation Vierer-Kombi für Rendite: youmex und HANSAINVEST launchen Rentenfonds 19.03.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die youmex Wealth Management AG, Frankfurt am Main, legt gemeinsam mit der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH als Service-KVG den Fonds youmex Fixed Income Select (WKN A2H675) auf. Innovativ ist die strategische Kombination von vier bewährten Investmentstilen, wodurch der Rentenfonds eine attraktive Rendite erzielen soll. Privatanleger und institutionelle Investoren, die nicht in Aktien investieren dürfen oder wollen, haben noch immer Schwierigkeiten eine positive Realverzinsung zu erzielen. Hinzu kommt bei konventionellen Rentenanlagen aktuell das Risiko von Kursverlusten durch die näher rückende Trendwende in der Niedrigzinspolitik der Notenbanken. "Eine Lösung für das Dilemma bieten wir mit der bereits in unserer Vermögensverwaltung bewährten Rentenstrategie. Die Kombination von vier Investmentstilen funktioniert wie ein 4-Rad-Antrieb bei unterschiedlichen Wetterlagen", erklärt Oliver Zimmermann, Vorstand der youmex Wealth Management AG. "Dieses Investmentkonzept bringen wir nun in einen Fonds ein, um es einem breiten Kreis von interessierten Anlegern zugänglich zu machen." Vier Investmentstile in einem Portfolio kombiniert Im Rahmen des Investmentprozesses selektiert das Fondsmanagement die Einzeltitel anhand von vier sich ergänzenden Investmentstilen: Fundamental Screening, Rating-Upgrade, Liquiditätsprämien und Relative Value. "Um es bildhaft zu verdeutlichen: Die Synthese der vier Bausteine wirkt analog des Zusammenspiels der Räder eines Allradantriebs, der die wechselnden Verhältnisse am Kapitalmarkt optimal meistert", sagt André Horn, Leiter Portfoliomanagement. Das Fundamental Screening bildet die risikoarme Basisanlage. Diese wird durch die beiden Ansätze Liquiditätsprämien und Rating-Upgrade ergänzt, die höhere Ertragschancen aufweisen. Beide Investmentstile führen durch die Kombination mit dem Fundamental Screening-Ansatz zu einer Optimierung des Verhältnisses zwischen Ertrag und Risiko. "Ergänzend bietet der Relative Value-Ansatz die Möglichkeit bestehende Unterbewertungen taktisch zu nutzen", so Horn. Zinsänderungsrisiken werden über eine entsprechende Gewichtung der Anleihen-Laufzeiten begrenzt. Der Fonds investiert in 50 bis 80 festverzinsliche Wertpapiere aus den Segmenten Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen, die ein Durchschnittsrating im Investmentgrade Bereich aufweisen. Partnerschaft von youmex und HANSAINVEST "Die HANSAINVEST haben wir als eine professionell aufgestellte Service-KVG kennengelernt. Im Rahmen der Partnerschaft profitieren wir unter anderem von ihrer Erfahrung und dem vorhandenen Netzwerk an leistungsstarken Dienstleistern", erläutert Oliver Zimmermann die Entscheidung für die HANSINVEST. "Zudem hat uns das informative und zeitnahe Reporting, sowohl über das Online-Portal als auch über die individualisierten und automatisierten Berichte per E-Mail überzeugt." Während des Auflageprozesses wie auch in der Lebensphase des Fonds übernimmt die Service-KVG alle organisatorischen Aufgaben. "Mit Blick auf die regulatorischen Anforderungen ist die Zusammenarbeit mit einer Service-KVG zur Umsetzung einer erfolgreichen Anlagestrategie in einen Fondsmantel eine sinnvolle Lösung. Wir übernehmen alle administrativen Aufgaben rund um das Investmentvermögen und halten so unserem Partner den Rücken frei. Dieser kann sich in der Folge auf seine Kernkompetenzen - das Portfoliomanagement und den Vertrieb - konzentrieren", sagt Dr. Jörg W. Stotz, Geschäftsführer der HANSAINVEST für den Bereich Financial Assets. Über HANSAINVEST Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von knapp 130 Mitarbeitern in 165 Publikums- und mehr als 70 Spezialfonds Vermögenswerte von mehr als 31 Milliarden Euro administriert. Von den Lesern des Private Bankers wurde die HANSAINVEST im Jahr 2018 bereits zum vierten Mal in Folge zur "Besten Service-KVG" Deutschlands gewählt. (Stand der Daten: 31.12.2017). Mehr Informationen unter www.hansainvest.de. Über youmex Wealth Management AG Die youmex Wealth Management AG ist Teil der youmex Group, die seit 1999 erfolgreich als Finanz- und Kapitalmarktpartner agiert. Für mittelständische Unternehmen und Konzerne wurden bisher bankalternative Finanzierungslösungen und für Investoren attraktive Anlagen in Investitionsprojekte in Höhe von über 3,5 Mrd. Euro arrangiert. Mit dem Namen youmex verbindet sich der Anspruch, mit intelligenten und innovativen Investmentlösungen zu überzeugen. Eingebettet in die finanzstarke Unternehmensgruppe betreut der Unternehmensbereich Wealth Management als vertraglich gebundener Vermittler der NFS Netfonds Financial Services GmbH das liquide Vermögen vermögender Privatkunden und Unternehmer(-familien) sowie institutionellen Investoren. Ein erfahrenes Team von Investmentprofis, die langjährig bei renommierten Banken und Finanzhäusern tätig waren, berät die Kunden individuell. Im Mittelpunkt steht immer der Substanzerhalt in Verbindung mit einer angemessenen Verzinsung des Vermögens. Mehr Informationen unter www.youmex.de. 