Eine der häufigsten Schwachstellen in einem elektrischen System ist die Steckverbindung. Da sich die Steckverbinder an der Schnittstelle zwischen System und Kabel befinden, müssen sie flexibel genug sein, um eine einfache und sichere Verbindung und Trennung zu gewährleisten, und dabei auch den Elementen trotzen. Die Steckverbinder am Eingang eines Systems sind den gleichen Gefahren ausgesetzt wie das elektronische System selbst: Wasser, Staub und Schmutz, Extremtemperaturen, explosionsgefährdete ATEX-Umgebungen, Druck und Gewicht, Stoß und Vibration wie auch der Salzgehalt in der Luft.

Wie definiert sich eine raue Umgebung?

Für Menschen lässt sich eine raue Umgebung definieren als ein Umfeld, in dem eine längere Exposition ohne spezielle Ausrüstung gegenüber den Elementen eine Gefahr für Gesundheit und Leben darstellt. Eine ähnliche Definition gilt für die Elektronik: Eine raue Umgebung kann ein elektrisches System ernsthaft beschädigen, denn nasse oder schmutzige Umgebungen, hohe Feuchtigkeit und Wasserdampf, Staub oder Schmutz können massive Schäden an elektrischen Geräten sowie Kurzschlüsse oder Fehlfunktionen verursachen. Bei einem hohen Salzgehalt in der Luft, beispielsweise in einer Küstenumgebung, stellt Korrosion ein ernsthaftes Problem dar. Elektrische Systeme reagieren häufig auch empfindlich auf Temperaturextreme, und für Datenverbindungen können elektromagnetische Störungen (EMI) ein großes Problem darstellen. Physikalische Kräfte in Form mechanischer Stöße, Vibrationen oder Druck sind weitere Gefahren, die robuste Steckverbindungen erfordern. ...

