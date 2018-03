Heute ist es soweit: Covestro, Spezialchemieunternehmen und Ex-Bayer-Tochter, wird Mitglied im DAX, in der 1. Liga des deutschen Aktienmarkts. Aber so, wie die Aktie da zum Start in der Königsklasse daherkommt, macht sie wahrhaftig keinen Staat.

Den vollständigen Artikel lesen ...