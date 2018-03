Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



Emaar Hospitality Group, das Gastgewerbe- und Freizeit-Unternehmen des in Dubai ansässigen Entwicklers Emaar Properties, gab eine globale Initiative bekannt, die nach dem weltbesten Talent im Gastgewerbe sucht.



Offen für alle unter 26-Jährigen aus der ganzen Welt, zielt der Talentsuchewettbewerb darauf ab, die talentierteste Person zu finden und sie/ihn auf eine leitende Position im Rahmen eines dreijährigen Programms, bei dem alle Spesen bezahlt werden, vorzubereiten.



Olivier Harnisch, CEO der Emaar Hospitality Group, sagte: "Das Gastprofil ändert sich und eine neue Generation von Reisenden und Unternehmern verlangt nach neuen Gastgewerbe-Erlebnissen. Daher ist es wichtig, junges Denken und junge Führungspersonen zu haben, die die Branche in das nächste Zeitalter führen können. Diese einzigartige Initiative möchte Türen öffnen, um von den Experten mehr über die Branche zu lernen und eine lohnende Karriere in einer Managerrolle aufzubauen. In der Emaar Hospitality Group begrüßen wir Verschiedenheit und fordern junge Talente mit jedem Hintergrund auf, sich zu bewerben."



Wer eine Leidenschaft für die Branche hat, kann sich online bewerben und ein persönliches Video einreichen unter WWW.THEWORLDSGREATESTHOSPITALITYTALENT.COM. Acht Kandidaten werden in die engere Auswahl gezogen und im Juli für ein einwöchiges Casting nach Dubai eingeladen, das traditionelle und innovative Auswahltechniken anwenden wird.



Ein Casting-Zentrum wird die Kandidaten in der näheren Auswahl nach ihrer Persönlichkeit, innovativen Ansätzen und echter Leidenschaft für das Gewerbe auswerten. Einer davon wird der Gewinner sein, das weltweit größte Talent des Gastgewerbes. Er erhält eine dreijährige Ausbildung unter den Führungskräften der Emaar Hospitality Group und wird in allen Bereichen eingesetzt werden.



Der gewinnende Kandidat muss unter 26 Jahren sein und einen Bachelor-Abschluss oder etwas Äquivalentes aus einem beliebigen Fach nachweisen, wenn die Ausbildung im September 2018 beginnt. Sie/er wird in Dubai wohnen und an einem umfangreichen Entwicklungsprogramm teilnehmen. Der Gewinner wird eine Vergütung nach Branchenstandard erhalten, die Wohnung, Fahrgeld und andere Vergünstigungen umfasst. In der Rolle des Interim-Geschäftsführers wird sie/er in verschiedenen Bereichen arbeiten und den CEO und andere Führungskräfte in ihrer Funktion begleiten sowie darüber hinaus ein voll-finanziertes MBA-Programm in Dubai durchführen.



Die Emaar Hospitality Group verfügt über elf Hotelbetriebe und drei Serviced Residences in Dubai unter "Address Hotels + Resorts", die luxuriösen Vida Hotels und Resorts, die zeitgenössischen mittleren Rove Hotels sowie mehrere anstehende Projekte in den VAE, Saudi Arabien, Bahrain, Ägypten, der Türkei und auf den Maldiven.



Um mehr zu erfahren, melden Sie sich an unter: WWW.THEWORLDSGREATESTHOSPITALITYTALENT.COM



