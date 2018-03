Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für K+S von 18,50 auf 19,30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Kurzfristig dürften die Gewinne des Dünger- und Salzproduzenten steigen, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts. Die weltweiten Lagerbestände seien jedoch im ersten Quartal 2018 hoch und die Nachfrage dürfte sich also eher trist entwickeln. Sinkende Kalipreise vom zweiten Halbjahr 2018 an und verstärkt im Geschäftsjahr 2019/2020 sprächen gegen das Investment K+S./bek/mis Datum der Analyse: 19.03.2018

