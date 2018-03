FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter sind am Montagmorgen die DAX-Futures in die neue Handelswoche gestartet. Angesichts der Abwicklung des Großen Verfalltages an den Terminbörsen vom Freitag rechnen Händler am Montagvormittag noch mit schwächeren Kursen. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 45 auf 12.359,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.368,5 und das -tief bei 12.344 Punkten. Umgesetzt wurden bisher run 2.100 Kontrakte.

March 19, 2018 03:39 ET (07:39 GMT)

