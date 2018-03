In der vergangenen Woche wagte sich der DAX kaum aus der Deckung. Auf Wochensicht fuhr der deutsche Leitindex ein Plus von 0,35 Prozent ein. Diese Zugewinne entsprechen beinahe haargenau dem Plus das der DAX am Freitag erzielen konnte. Hier stieg er um 0,36 Prozent auf 12.389 Punkte. Marktidee: MunichReDie Munich Re hat ein hartes Jahr 2017 hinter sich. Nach erheblichen Unwetterschäden war der Gewinn deutlich zurückgegangen. Auf 2018 blickt die Munich Re aber mit Optimismus. Die Aktie befindet sich charttechnisch aktuell in einer spannenden Lage. Wichtig ist es jetzt einen bestimmten Widerstand zu überschreiten.