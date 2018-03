Ungebrochen zeigt sich der Aufwärtstrend beim Wechselkurs von Euro in Türkischen Liga. Dabei erreichten die Notierungen in der letzten Woche ein neues Hoch bei 4,83 TRY. Die ansteigende Tendenz besteht bereits seit Anfang 2015. Seitdem hat der Euro um 85 Prozent zur Lira an Wert gewonnen. In der letzten Woche überstieg der Wechselkurs die zuvor seit Dezember bestandene Hürde bei 4,721 TRY. Mit diesem Anstieg können nun höhere Ziele ins Visier genommen werden. Unsere vor zwei Wochen erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN DGF0K1 auf einen steigenden Wechselkurs von Euro in Türkischen Lira zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der vorgestellte Open End Turbo Long notiert zur Stunde zum Geldkurs von 9,52 Euro und liegt mit 20 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...