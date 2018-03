FRANKFURT (Dow Jones)--Nahezu unverändert sind die deutschen Renten-Futures am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Marktteilnehmer stehen jedoch in den Startlöchern für eine datenreiche Woche, das betrifft vor allem die erwartete Zinserhöhung in den USA. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures notiert 1 Tick leichter bei 158,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,21 Prozent und das -tief bei 158,16 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 28.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 1 Tick auf 130,73 Prozent.

March 19, 2018 03:49 ET (07:49 GMT)

