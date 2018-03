Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Bet-at-home von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 89 Euro gesenkt. In Österreich gebe es regulatorische Risiken für den Wett- und Online-Glücksspielanbieter, da das Finanzministerium ein Verbot des Online-Glücksspiels planen könnte, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch dass dieses gegen EU-Recht verstoßen würde, würde die Regierung möglicherweise nicht davon abhalten./mis/bek Datum der Analyse: 19.03.2018

