Auftragsbestand und -reichweite deutscher Industie steigen

Der Auftragsbestand und die Auftragsreichweite im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands sind im Januar gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) im Rahmen einer erstmaligen Veröffentlichung mitteilte, erhöhten sich die Auftragsbestände gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 1,4 Prozent. Unter der Annahme eines Umsatzes in Höhe des Durchschnittswerts der vergangenen zwölf Monate brauchten die Unternehmen 5,5 (Dezember: 5,4 ) Monate, um diese Aufträge abzuarbeiten.

Japans Exporte steigen schwächer als erwartet

Die japanischen Exporte sind im Februar den 15. Monat in Folge gestiegen. Die Exporte lagen im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent höher, wie das Finanzministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 2,4 Prozent erwartet. Vor allem die schwächere chinesische Nachfrage während der Feiertage zum Mondneujahr dürfte das Exportwachstum gebremst haben.

Japans Notenbanker besorgt über geldpolitische Nebeneffekte

Einige Mitglieder des geldpolitischen Rats der japanischen Notenbank sind weiterhin besorgt über die Nebeneffekte der aggressiven Lockerungspolitik. Wie aus dem Protokoll der Sitzung von Anfang März hervorgeht, plädierte ein Notenbankmitglied auch für konkrete Kommunikationsvorschläge gegenüber den Märkten.

Reformorientierter Yi Gang wird Chinas neuer Zentralbankchef

Chinas Zentralbank bekommt einen reformorientierten neuen Chef: Yi Gang, bisher Vize-Gouverneur der Zentralbank, wurde am Montag für den Posten nominiert, wie Ministerpräsident Li Keqiang laut der Nachrichtenagentur Xinhua vor dem Nationalen Volkskongress mitteilte. Das Parlament sollte im Laufe des Tages die Ernennung bestätigen. Yi war der einzige Kandidat, er tritt die Nachfolge des 70-jährigen Zhou Xiaochuan an.

SPD legt in Umfrage wieder zu

Die Parteien der großen Koalition haben sich nach der Regierungsbildung in einer aktuellen Umfrage behauptet. Während CDU/CSU im RTL/n-tv-Trendbarometer bei 34 Prozent blieben, gewann die SPD um einen Punkt auf 19 Prozent. "Nachdem die Bürger so lange auf die Bildung einer neuen großen Koalition gehofft haben, stabilisieren sich jetzt die Werte für die Regierungsparteien", sagte Forsa-Chef Manfred Güllner der Mediengruppe RTL.

Heil: Keine längere Lebensarbeitszeit - Riester-Rente prüfen

Sozialminister Hubertus Heil hat eine generelle Verlängerung der Lebensarbeitszeit kategorisch ausgeschlossen. Das werde es mit ihm nicht geben, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zugleich setzte er sich für höhere Löhne ein und sieht Vollbeschäftigung als möglich an.

EU-Landwirten droht wegen Brexit schmaleres Budget

Die frisch vereidigte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) nimmt am Montag zum ersten Mal am Treffen der EU-Agrarminister in Brüssel teil. Auf dem Programm stehen wichtige Debatten zur Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach dem Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Besonders um das Budget im Haushaltsplan ab 2020 dürfte in Brüssel gerungen werden. Die EU-Ausgaben für Landwirtschaft könnten nämlich deutlich sinken. Wegen des Brexit werden laut EU-Kommission pro Jahr bis zu 14 Milliarden Euro im Budget fehlen.

Altmaier warnt vor Handelskrieg mit den USA

Vor seinem Antrittsbesuch in Washington hat der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vor den Folgen eines Handelskriegs zwischen Europa und den USA gewarnt. "Das wäre am Ende zu Lasten der Bürger in beiden Regionen", sagte Altmaier in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Er betonte, dass Europa zu Kompromissen bereit sei. Bei seinen Gesprächen in Washington ab Montag wird Altmaier unter anderen mit seinem US-Kollegen Wilbur Ross zusammentreffen.

US-Handelsverbände fordern von Trump Aussetzung der Strafzölle

45 Handelsverbände, die einen großen Teil der US-Wirtschaft repräsentieren, fordern die Trump-Regierung in einer Petition auf, die Pläne zur Erhebung von Strafzöllen für Produkte aus China fallen zu lassen. Stattdessen sollte die Regierung mit anderen Nationen zusammenarbeiten, um Peking zu drängen, ihre Beschränkungen für ausländische Firmen zu beenden.

Putin als großer Sieger der Präsidentschaftswahl in Russland gestärkt

Russlands Präsident Wladimir Putin startet voraussichtlich mit seinem bisher besten Wahlergebnis in seine vierte Amtszeit: Der Staatschef erhielt bei der Präsidentschaftswahl mehr als 76 Prozent, wie die Wahlkommission nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen bekanntgab. Putin kann nun sechs weitere Jahre bis 2024 im Amt bleiben, seine Gegenkandidaten ließ er weit hinter sich. Überschattet wurde die Wahl von Manipulationsvorwürfen: Opposition und Wahlbeobachter meldeten 2.700 Verstöße.

