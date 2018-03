München/Berlin (ots) - Jim Button Foundation launcht Kampagne "Mut zur Phantasie" / Kooperation mit PLAN International, Auma Obama Foundation - Sauti Kuu und Learning Lions / Unterstützung durch bekannte Persönlichkeiten



Pünktlich zur Welt-Premiere der Realverfilmung des Klassikers "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" am heutigen Tag startet die "Mut zur Phantasie"-Kampagne der neu gegründeten Jim Button Foundation.



Die Stiftung will ganz im Sinne von Michael Endes Gedankenwelt dazu beitragen, mit Hilfe der Phantasie die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Gegründet wurde die Stiftung von Wegbegleitern Michael Endes und begeisterten Anhängern seiner Werke und Ideen. Mit der Kampagne "Mut zur Phantasie", der ersten Aktion der Stiftung, sollen Menschen ermutigt werden, ihre Vorstellungskraft einzusetzen, um den eigenen Lebensweg positiv zu gestalten und mittels der daraus gewonnenen Stärke und Freude eine Verbesserung der Welt zu bewirken.



"Wir wollen mit der Stiftung und unserer Kampagne "Mut zur Phantasie" ein Signal setzen, dass die menschliche Vorstellungskraft eine ungeheuerliche Stärke besitzt, das eigene Leben zu gestalten, anderen zu helfen und einen Beitrag zur Verbesserung der Welt zu leisten. Phantasie ist nichts Kindliches oder Überflüssiges, sondern eine viel zu oft unterschätzte innere Kraft, der wir zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen wollen", sagt Johanna Rosenberger, Mitinitiatorin und Vorsitzende des Stiftungsrates zur Intention der Kampagne.



Ein Knopf als Symbol für "Mut zur Phantasie"



Der Knopf als leicht wiederzuerkennendes Symbol der Kampagne bedeutet Verbindung und Zusammenhalt. Unsere Welt ist in etlichen Bereichen zerrissen und bedarf vieler Knöpfe, die all das Zerrissene reparieren, genau wie in der Geschichte von Jim Knopf. Der Knopf hilft seinen Besitzern, aufgeladen mit positiven Emotionen, Wünschen oder Werten, bei ihrem Unterfangen, mit "Mut zur Phantasie" durch das Leben zu gehen.



Jeder, der Teil der Kampagne sein möchte, kann diesen Knopf - als digitales Symbol oder physischen Knopf mit Magnet - für eine Spende ab 1 Euro auf www.mutzurphantasie.de erhalten. Die Reinerlöse fließen zu 100 Prozent an die drei sozialen Partner der Jim Button Foundation: dem internationalen Kinderhilfswerk PLAN International Deutschland, der Auma Obama Foundation Sauti Kuu unter der Leitung von Frau Dr. Auma Obama sowie der gemeinnützigen Initiative Learning Lions von Prinz Ludwig von Bayern.



Dadurch wird gezielte Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche in Afrika gefördert. Diese Kinder und Jugendlichen bekommen so die Chance, ihren eigenen Lebensweg zu finden und selbst zu erfüllten Menschen werden zu können, die wiederum in der Lage sind, anderen zu helfen.



Videoclip mit Film-Cast und Prominenz



Die Jim Button Foundation bekommt für ihre Initiative viel Zuspruch. So entsteht derzeit ein Videoclip, in dem Schauspieler aus dem Film sowie weitere bekannte Persönlichkeiten ohne Honorar ihre Botschaften für eine bessere Welt mit der Öffentlichkeit teilen und zur Unterstützung der Kampagne mutzurphantasie aufrufen. Der Videoclip wird in den kommenden Wochen vorgestellt.



Mit dieser und weiteren Aktionen soll eine Bewegung entstehen, die Optimismus versprüht, Visionen aufzeigt und Menschen zum Mitmachen motiviert.



Darüber hinaus liefern verschiedene Projektpartner pro bono materiellen und ideellen Support, beispielsweise bei der Produkterstellung, bei Marketing und Kommunikation und vielem mehr. Zu den Partnern zählen unter anderem Arri Rental, Jung von Matt / Sports, LoeschHundLiepold Kommunikation, MVP Factory, Der Gilch, Pixomondo.



