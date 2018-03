Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat in einem Interview zu einer gewissenhaften Prüfung ausländischer Investitionen in Deutschland gemahnt. Er freue sich "über jeden Investor in Deutschland und in Europa", sagte Altmaier dem Handelsblatt. "Allerdings bin ich der Auffassung, dass wir strategisch wichtige Investitionen, etwa in sicherheitsrelevanten Bereichen oder wenn es um kritische Infrastruktur und Schlüsseltechnologien geht, daraufhin prüfen müssen, inwieweit sie mit nationalen Interessen in Einklang stehen", betonte der Wirtschaftsminister.

Die mögliche Beteiligung des staatlichen chinesischen Stromnetzbetreiber SGCC an dem für den Norden und Osten Deutschlands zuständigen Netzbetreiber 50Hertz hatte kürzlich eine Debatte über strengere Regeln für eine Beteiligung ausländischer Investoren an kritischer Infrastruktur in Deutschland ausgelöst. SGCC will 20 Prozent an 50Hertz übernehmen. Dessen belgischer Mehrheitseigner Elia prüft allerdings derzeit noch, ob er ein bestehendes Vorkaufsrecht wahrnimmt.

