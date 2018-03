Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zeigte sich am Freitag zwar etwas belastet, auf Wochensicht verzeichnet der Juni-Kontrakt jedoch ein Plus von knapp 0,8%, so die Analysten der Helaba.Der technische Ausblick für diese Woche sei freundlich. Der MACD stehe im Kauf und das Kursmomentum bleibe im positiven Bereich. Somit seien die Vorgaben positiv und Kursgewinne bis 158,57 (61,8%-Retracement) möglich. Eine weitere Widerstandszone würden die Analysten um 159,00 lokalisieren. Nicht unerwähnt bleiben sollte die Entwicklung der Stochastik im überkauften Bereich. Bisher zeichne sich hier keine Schwäche ab, das Risiko von Rücksetzern sollte nach Erachten der Analysten aber nicht außer Acht gelassen werden. Kursverluste träfen bei 157,81 auf erste Unterstützung. Darunter biete das Tief vom 12. Januar bei 157,43 weiteren Halt. Auf fundamentaler Seite würden die Analysten heute nicht mit Impulsen rechnen. Die Trading-Range liege zwischen 157,60 und 158,80.

