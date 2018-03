Liebe Leser,

auch Jahre nach der Übernahme von WhatsApp durch Facebook gibt es weiterhin Ärger mit Blick auf den Datenschutz. Facebook kündigte 2016 an, die Daten von WhatsApp auch für eigene Zwecke verwenden zu wollen, was aber vor allem in der EU auf heftige Kritik gestoßen war. Deshalb sollte die Praxis in hiesigen Gefilden eigentlich ausgesetzt werden.

Die spanische Datenschutzbehörde AEPD teilte jedoch am Donnerstag mit, Verstöße gegen geltendes Recht gefunden zu haben. So ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...