Kürzlich haben wir von YouGov die Preis-Leistungs-Sieger unter internationalen Marken gekürt. Doch ihr Geld wert sind auch Leistungen mancher wenig bekannter Marken. Ein Blick auf ausgewählte Hidden Champions.

Die Deutsche Bahn als Aufsteiger des Jahres, Lidl vor Aldi und sehr positive Bewertungen für Netflix trotz Preiserhöhung: Unser vor Kurzem erschienenes Markenranking hatte einige Überraschungen parat. YouGov hat es gemeinsam mit dem Handelsblatt veröffentlicht und in insgesamt 32 Kategorien die besten fünf Marken als Preis-Leistungs-Sieger prämiert.

An dieser Stelle blicken wir auf ein paar aufstrebende Aspiranten für diese Prämierung, die es in diesem Jahr allerdings noch nicht in die Endausscheidung geschafft haben. Man darf sie als Geheimtipps verstehen, bei denen Insider gute Deals wittern.

Der beeindruckendste Kandidat ist Medikamente-per-Klick.de. Diese Website erreicht in unserem kontinuierlichen Markenmonitor BrandIndex einen Preis-Leistungs-Verhältnis-Score von +53,3 Punkten. Damit wäre die Marke in unserem Ranking sogar eigentlich auf dem dritten Platz aller Marken gelandet - direkt hinter Lidl mit +54,3 und dm mit +53,7 Punkten.

Wir lassen allerdings nur Marken ins Ranking, die eine Bekanntheitsschwelle von mindestens 20 Prozent aller Deutschen ab 18 Jahren überschreiten. Daher hat es Medikamente-per-Klick.de trotz seines laut Verbrauchermeinung hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis leider nicht in die Veröffentlichung geschafft. Schließlich kennen Medikamente-per-Klick.de bisher nur knapp neun Prozent der Deutschen. Die Luitpold-Apotheke in Bad Steben, die hinter dem Medikamentenversand steht, könnte also mutiger werden und in Reichweite ...

