Zusammenfassung: Erste Pressekonferenz vom neuen Fed-Vorsitzenden Jerome Powell Die Bank of England trifft sich am Donnerstag, Hinweise für eine weitere Zinserhöhung werden erwartet CAD geriet letzte Woche etwas unter Druck, zwei wichtige Berichte könnten für die zukünftige Richtung entscheidend sein Der Kandidat, der von Donald Trumps ausgewählt wurde, um die Federal Reserve für die nächsten vier Jahre zu führen, hatte einen schweren Start, da bei seinem Amtsbeginn im Februar die Märkte einbrachen. Die Umstände haben sich seitdem jedoch deutlich verbessert, sodass Powell das FOMC-Treffen im März etwas entspannter leiten kann. Die Richtung, die er einschlägt, könnte jedoch weitreichende Konsequenzen haben. Dem Treffen der Bank of England sollten Anleger ebenfalls Aufmerksamkeit schenken, da die Zentralbank die Märkte für eine weitere Zinserhöhung vorbereitet. Des weiteren stehen noch wichtige Daten aus Kanada auf der Agenda. FOMC-Treffen (Mittwoch, Zinsentscheid 19:00 Uhr, Pressekonferenz 19:30 Uhr) Das FOMC-Treffen im März sollte auf keinen Fall unterschätzt werden. ...

