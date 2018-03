St. Gallen - Das Wort «Handelskrieg» geistert durch die Medien und erschreckt die Anleger. Die vom US-Präsidenten Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporten haben zu heftigen Reaktionen geführt, sowohl bei der EU und anderen Ländern als auch an den Börsen. Aber wie gefährlich sind solche Strafzölle wirklich für die Wirtschaft und die Aktienkurse?

Am offensichtlichsten ist natürlich, dass die Importe von Stahl und Aluminium in die USA teurer werden und dadurch in den USA die Nachfrage nach dem Stahl der US-Produzenten steigt. Das ist das politische Ziel dieser Aktionen. In der wirtschaftlichen Realität gleicht sich das Ganze wieder aus. Die US-Produzenten werden ihre Preise ebenfalls erhöhen, was zu einem generell höheren Stahlpreis in den USA führen wird.

Mehr Stahlverbraucher als Stahlproduzenten

Die Verbraucher von Stahl wie die Autoindustrie oder die Maschinenindustrie werden das zu spüren bekommen. In der Folge steigen die Preise beispielsweise der amerikanischen Autos, was für GM und Ford zu einem Wettbewerbsnachteil gegenüber den ausländischen Autoherstellern führt, ausser es werden auch auf ausländische Autos Strafzölle eingeführt. Insgesamt steigt in den USA die Inflation und die Wirtschaft wird geschwächt, da es mehr Stahlverbraucher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...