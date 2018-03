Liberum Capital hat Henkel nach einem verhaltenen Umsatzausblick für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe auf Lieferschwierigkeiten in Nordamerika verwiesen, schrieb Analyst Robert Waldschmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Die aktuellen Probleme könnten dazu führen, dass Henkel für das Gesamtjahr 2018 beim Wachstum aus eigener Kraft sowie beim Gewinnwachstum je Aktie nur am unteren Ende der angepeilten Bandbreite liegen werde, schrieb Liberum-Analyst Rober Waldschmidt in einer ersten Einschätzung am Montag. Seine Wachstumssorgen für den Konzern sieht der Experte daher bestätigt. Henkel hänge zunehmend von Zukäufen ab./mis/ajx

Datum der Analyse: 19.03.2018

ISIN DE0006048432

AXC0084 2018-03-19/09:55