Zeit für neue Schuhe!

Das Frühjahr steht vor der Türe und wir sind froh, dass die Winterboots mit den dicken Profilsohlen und der Lammfell-Fütterung endlich mal wieder für einige Zeit im Schrank oder Keller verschwinden werden. Sie haben Ihren Dienst getan, aber jetzt ist Zeit für Abwechslung.

Wer sehnt sich nicht nach Schuhen mit leichten Sohlen in freundlichen Farben? Der Fuß bekommt seine Freiheit erst im Sommer zurück, während sich der Knöchel jetzt schon auf Luft zum Atmen freuen darf.

Die Trendvorschau des Deutschen Schuhinstituts hat für 2018 folgende Botschaften an die Männerwelt. Erstens: Light up! Und zweitens: Be cool!

Während einige jetzt sicher denken, cool bin ich ja schon, empfehlen wir trotzdem zum Weiterlesen, denn hier kommen die Trends, mit denen Sie schuhtechnisch fürs Frühjahr gewappnet sind:

Light up!

Leicht und hell - so laufen modebewusste Männer in den Business-Sommer. Die Trendfarbe Cognac wirkt mit Hand-Finish besonders edel. Lichte Sand- und Grautöne passen perfekt zum leichten Sommer-Anzug. Vielfalt bei den Modellen: neben schmalen Schnürern gewinnen Loafer (Slipper) und Monks (mit einem oder zwei Riemen und Schnalle) an Bedeutung, die stilecht barfuß getragen werden. Bis knapp unter den Knöchel reichende Chelseaboots (ohne Schnürung) und Desertboots (knöchelhoch mit Schnürung) bleiben modisch auf Kurs. Individuelle Akzente setzen Perforationen oder dezente farbige Applikationen.

Be cool!

Sneaker für Männer zeigen eine ungeahnte Vielfalt. Vom Sport inspirierte Extralight-Modelle aus hoch elastischem Material in Melange-Optik kommen ohne Schnürung aus. Retro-Tennis-Optiken machen bei Casual-Styles aus gewaschenem Canvas oder cleanem Nappaleder in der Lieblingsfarbe Weiß das Rennen. Ob Bicolor, Haifischzahn- oder Streifen-Dessin - Leichtigkeit und Helligkeit sind bei den etwas dickeren Sohlen ein Muss. Beim Obermaterial gesellen sich zum Dauerbrenner Weiß jetzt verstärkt mittlere Blautöne und Oliv.

