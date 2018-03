(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Lösungen der IAdea Deutschland GmbH schon tausendfach im Einsatz

Schwentinental 19.03.2018 08:00

Das Gesundheitswesen hat viele Facetten. Krankenhäuser, Kliniken, Praxen, Therapiezentren, Apotheken, etc. Allen gemein ist vorrangig die persönliche individuelle Beratung und leider auch die sich daraus ergebende Wartezeit. Digital Signage kann hier organisatorisch extrem unterstützen, indem es hilft, Wartezeiten zu reduzieren beziehungsweise diese sinnvoll im Sinne der Customer-Experience zu überbrücken. IAdea Deutschland zeigt drei Szenarien auf.

https://www.digitalsignage.de/home.html in Krankenhäusern und Kliniken

Wer schon einmal in einem Krankenhaus war, weiß, dass sich Krankenhäuser häufig als ein Irrgarten sowohl für Besucher als auch für Patienten erweisen. Klassische Übersichtspläne und Beschilderungen geben mit ihren kryptischen Bezeichnungen nur eine grobe Übersicht. Wer zu einer Kardiologie muss, weiß meistens nicht, und findet dies auch nicht auf den generellen Hinweistafeln, dass sich diese im Bereich der "Inneren Medizin" befindet.

Mit modernen Digital-Signage-Lösungen wie Info-Kiosken und digitalen Touchscreen-Display lassen sich Übersichten bis ins Detail anzeigen, gezielt nach bestimmten Abteilungen oder wichtigen Informationen suchen. Der Medienplayer Iadea-XMP-7300 kann dazu eine Vielzahl an Menüs, Verzeichnissen und Gebäudeplänen an die Touchscreens übertragen. "Die erstklassige Bildpuffer- und Grafik-Rendering-Engine der Iadea-Mediaplayer erzielt dabei eine Auflösung, die bis zu viermal klarer ist als bei Full-HD", erläutert [url=https://www.xing.com/profile/Bjoern_Christiansen]Björn Christiansen[/url], Geschäftsführer von Iadea Deutschland. Dies erlaubt ein interaktives Zoom-Erlebnis, welches den Anwendern neben den Informationen auch direkt einen Richtungssinn vermittelt. Das lästige Aufsuchen des zentralen Informationscounters und das Anstellen in der Warteschlange sind damit passé.

Digital Signage entlastet die Warteschlange in der Apotheke

Warteschlangen in der Apotheke sind eher die Regel als die Ausnahme. Um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und die Privatsphäre zu fördern, hat sich beispielsweise Alphega Apotheek in den Niederlanden für eine Digital-Signage-Lösung mit Easyscreen.tv auf Basis der Iadea-Mediaplayer entschieden. An rund 70 Standorten wird ein integriertes Informationssystem für Wartezeiten installiert, das mit Digital-Signage-Flachbildschirmen verbunden ist. Die Ticketnummer und der Warteschlangenstatus des Informationsdienstes werden neben dem personalisierten Videoinhalt angezeigt.

Ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt ist auch die Ausspielung von Werbung auf den Informationsdisplays. Denn beispielsweise kann der Iadea-XMP-6250-Mediaplayer die angeschlossenen Displays in unterschiedliche Zonen unterteilen. So dass der Wartende weiterhin seine Wartezeit und individuelle Informationen im Blick hat wie auch zusätzliche Werbung eingespielt bekommt. Sowohl für Werbetreibende als auch für die eigene Umsatzgenerierung ist dies mit die wichtigste strategische Platzierung.

Digital-Signage sorgt für interaktive Unterhaltung

Das Gesundheitswesen ist sehr wettbewerbsintensiv. Eine der beliebtesten Methoden zur Sicherstellung der Patientenloyalität ist die Einführung eines Entertainment-Systems. Das Iadea-XDS-1078-Interactive-All-in-One-Smart-Display wurde speziell für solche Fälle entwickelt. Zu den Vorteilen für die Patienten im stationären Bereich zählen vor allem Kommunikation, Unabhängigkeit, verbesserte Unterhaltungsoptionen und Reduzierung des Lärmpegels. Darüber hinaus lassen sich die Systeme auch hervorragend für das Entertainment in Arzt- und insbesondere Zahnarztpraxen einsetzen. Neben der Unterhaltung sind Werbeeinblendung ohne das Entertainment zu unterbrechen, ein wichtiges Instrument, um auf weitere eigene Services und Produkte hinzuweisen.

Die Lösungen der Iadea Deutschland GmbH sind im Gesundheitswesen in Europa schon tausendfach im Einsatz.

Ansprechpartner für diese Pressemeldung: Name: Simon Brandt

