China ist seit langem das gelobte Land für viele globale Autohersteller: Im Jahr 2007 entfielen auf China etwa 10 % der weltweiten Autoumsätze, und im Jahr 2017 waren es bereits rund 30 %. China ist nicht nur für diesen großen Teil des weltweiten Umsatzes verantwortlich, es gibt auch noch Wachstumspotenzial, weil die Mittelklasse in China wächst. Für Tesla (WKN:A1CX3T) ist China mehr als nur Autoverkäufe; Elektrofahrzeuge werden von der Regierung stark vorangetrieben, und deshalb muss Tesla ein Werk im Land eröffnen.

Was ist daran so schlimm?

Es ist eine bekannte Tatsache, dass ausländische Autohersteller mit einem inländischen chinesischen Autohersteller zusammenarbeiten müssen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...