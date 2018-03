Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der neue Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will laut einem Bericht den langjährigen Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer zurück in das Finanzministerium holen. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Regierungskreise weiter berichtete, könnte die Personalie bereits am Mittwoch im Kabinett sein. Dann werde auch die Besetzung vieler weiterer Staatssekretärsposten innerhalb der neuen Bundesregierung behandelt.

Gatzer hatte das Finanzministerium erst Ende des vergangenen Jahres in Richtung Deutscher Bahn verlassen. Er hat dort seit Anfang Januar den Vorstandsvorsitz der Konzernsparte Station & Service, die für die Bahnhöfe zuständig ist. Zuvor war Gatzer zwölf Jahre als Staatssekretär im Finanzministerium für den Haushalt zuständig, zuerst unter Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) und dann unter Wolfgang Schäuble (CDU).

Scholz hat erklärt, wie Schäuble an der schwarzen Null im Haushalt festhalten zu wollen. Er wolle dabei ebenfalls auf die Expertise Gatzers zurückgreifen, mit dem Schäuble 2014 den ersten Haushalt ohne neue Schulden seit Jahrzehnten erreicht hatte, schrieb die Zeitung. Der SPD-Vizekanzler wisse, wie schwierig die Haushaltsaufstellung in der neuen großen Koalition werde und wolle dafür einen Experten, dem er voll vertraue. Scholz und Gatzer kennen sich schon lange und haben zuletzt die Bund-Länder-Finanzreform an entscheidenden Stellen verhandelt.

Für die Aufstellung des Haushaltes, der bis Sommer in Kraft treten soll, drängt die Zeit. Bis Ende April soll es laut dem Bericht nach den Wünschen der Haushaltspolitiker im Bundestag einen entsprechenden Kabinettsbeschluss geben. Derzeit gilt nur eine vorläufige Haushaltsführung, in der die neuen Projekte der großen Koalition noch nicht berücksichtigt sind.

March 19, 2018

