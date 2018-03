Die Commerzbank hat die Einstufung für Gea Group nach dem sich abzeichnenden Wechsel an der Führungsspitze auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Vorstandschef Jürg Oleas wird seine Amtszeit nicht über den 31. Dezember 2019 hinaus verlängern. Auch wenn der Markt die Nachricht positiv aufnehmen dürfte, ändere sie doch nichts an der strukturellen Ineffizienz des kompliziert aufgebauten Anlagenherstellers, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufwärtspotenzial habe Gea vor allem bei einem dynamischeren Wachstum im Geschäft mit Anlagen für die Milchverarbeitung./bek/mis

Datum der Analyse: 19.03.2018

ISIN DE0006602006

