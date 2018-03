Wien - In der Eurozone und in den USA werden heute keine relevanten Daten veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Generell dürfte der Fokus der Marktteilnehmer diese Woche auf der FOMC-Zinssitzung (Mittwoch) liegen. Eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte scheine nahezu sicher und sei vollständig eingepreist. Von größerem Interesse werde es daher sein, ob es beim projizierten Leitzinspfad zu einer Verschiebung komme. Immerhin zeichne sich inzwischen eine dynamischere Konjunkturentwicklung ab als in den Projektionen ursprünglich angelegt. Zudem würden die jüngsten Maßnahmen der Regierung alle tendenziell preistreibend wirken. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden davon ausgehen, dass der Leitzins bis Ende 2018 viermal um 25 BP angehoben werden werde, statt dreimal, wie in den Projektionen bisher ausgewiesen. Erfolge diese Anpassung im FOMC bereits diese Woche, dürften die Märkte dies als "falkenhaft" aufnehmen.

