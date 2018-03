Henkels Konsumgütergeschäfte werden von Lieferproblemen in Nordamerika belastet. Nur die Klebstoff-Sparte wächst im ersten Quartal. Trotz der Probleme hält der Düsseldorfer Konzern an der Jahresprognose fest.

Lieferschwierigkeiten in Nordamerika haben dem über Jahre erfolgsverwöhnten Konsumgüterriesen Henkel das erste Quartal verhagelt. Der stark in den USA engagierte Konzern musste deshalb Rückgänge im Geschäft mit Waschmitteln und Kosmetika hinnehmen, wie Henkel einräumte. Nur dank des weiter florierenden und wachsenden Klebstoffgeschäfts konnte Henkel im Konzern insgesamt den organischen Umsatz leicht steigern. "Die Ursachen der Lieferschwierigkeiten in unseren nordamerikanischen Konsumgütergeschäften sind identifiziert und werden derzeit behoben", betonte Vorstandschef ...

