Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag zunächst mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der Leitindex SMI hat diese dann aber im frühen Handel weiter ausgebaut und knüpft somit an seine Tendenz der Vorwoche an. Neben den eher durchwachsenen Vorgaben aus Übersee sei es vor allem der erst im weiteren Wochenverlauf gut gefüllte Kalender, der bei Investoren zum Wochenauftakt für eine gewisse Zurückhaltung sorge, heisst es von Händlerseite.

Einer der wichtigsten Punkte auf der Agenda ist zur Wochenmitte der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Es ist der erste unter dem neuen Präsidenten Jerome Powell. Bevor es aber so weit ist, steht gerade für die hiesigen Investoren am morgigen Dienstag noch mal ein prall gefüllter Tag mit zahlreichen Unternehmensabschlüssen und Konjunkturdaten an. Für Gesprächsstoff könnte das G-20-Treffen Finanzminister und Notenbankchefs in Buenos Aires sorgen. Auch das Thema globale Handelsbeziehungen dürfte weiterhin ein Thema bleiben. Im Verlauf der Woche sind weitere Gespräche dazu geplant.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 09.30 Uhr 0,82% auf 8'809,90 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,76% auf ...

