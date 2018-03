In einer Ecke haben wir Apple (WKN:865985), das größte börsennotierte Unternehmen in den USA nach Marktkapitalisierung. In den zuletzt berichteten vierteljährlichen Betriebsergebnissen erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 88,3 Milliarden US-Dollar, verkaufte 77,3 Millionen iPhones zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 796 US-Dollar, verbuchte 240 Millionen bezahlte Abonnements im App-Store und beendete das Quartal mit "nur" 285 Milliarden US-Dollar in bar, wovon 269 Milliarden US-Dollar in Übersee gehalten werden. Apple ist zu Recht ein Tech-Gigant.



In der anderen Ecke haben wir die Blockchaintechnologie, die als das größte "nächste große Ding" seit der Erfindung des Rades angepriesen wird. Die Blockchain bezeichnet den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...