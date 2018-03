Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -



Pivot Pharmaceuticals Inc (http://www.pivotpharma.com/). (CSE: PVOT)(OTCQB: PVOTF)(FRA: NPAT) ("Pivot" oder das "Unternehmen") freut sich, bekanntzugeben, dass das Unternehmen zum 16. März 2018 in den CSE25-Index aufgenommen wurde, in dem 25 der größten Unternehmen (gemessen an der Börsenkapitalisierung) an der kanadischen Wertpapierbörse gelistet sind. Zudem ist das Unternehmen auch Bestandteil des CSE Composite-Index.



"Mit unserer beeindruckenden Pipeline mit biologischen Cannabis-Produkten, einem starken Patentportfolio von Formulierungen und Verabreichungstechnologien und dem erwarteten Erwerb der ACMPR-lizenzierten Agro-Biotech sind wir stolz darauf, dass wir an der kanadischen Wertpapierbörse durch die Aufnahme in den CSE25-Index anerkannt werden", meinte Dr. Patrick Frankham, Vorstandsvorsitzender von Pivot Pharmaceuticals. "Dass wir zu den Top-25-Performern an der Börse gehören, bestätigt unsere Geschäftsstrategie, uns zu einem vertikal integrierten Gesundheits- und Wellnessunternehmen mit international stark wachsender Präsenz zu entwickeln. Wir glauben, dass wir aufgrund unserer interessanten Zukunftsprojekte auch in den kommenden Jahren ein konsistenter Bestandteil des CSE25-Index bleiben und den Shareholder-Value weiter verbessern werden."



Über Pivot Pharmaceuticals Inc.



Pivot Pharmaceuticals Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das therapeutische Arzneimittel und Nutrazeutika entwickelt und vertreibt und dabei innovative Arzneimittelverabreichungs-Plattformtechnologien einsetzt. Pivots vollständig firmeneigener Geschäftsbereich für medizinische Cannabisprodukte, Pivot Green Stream Health Solutions Inc. ("PGS" oder "Pivot Green Stream"), betreibt Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Nutrazeutika und Pharmazeutika auf Cannabinoidbasis. PGS hat die internationalen Rechte an "RTIC" (Ready-To-Infuse Cannabis), einer Pulver-zu-Öl-Technologie, der BiPhasix Transdermal Drug Delivery-Plattformtechnologie (zur topischen Anwendung), der Solmic Solubilisation-Technologie (zur oralen Anwendung) und der Thrudermic Transdermal Nanotechnology (zur transdermalen Anwendung) für die Abgabe und Vermarktung von Produkten auf Basis von Cannabinoid, Cannabidiol (CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC) erworben. Zu den ersten Produktentwicklungskandidaten von PGS gehören topische Therapien zur Behandlung von sexueller Funktionsstörung bei Frauen (PGS-N005) sowie Psoriasis (PGS-N007) und ein orales Produkt (PGS-N001) zur unterstützenden Krebsbehandlung. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.pivotpharma.com



Vorsichtshinweis



Einige der in dieser Meldung enthaltenen Informationen stellen gemäß der geltenden Gesetzgebung zukunftsgerichtete Aussagen dar. Abgesehen von historischen Fakten können alle in dieser Meldung enthaltenen Informationen als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden. Die daraus resultierenden Risiken und Ungewissheiten könnten bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Begriffe wie voraussichtlich, glauben, schätzen, erwarten, beabsichtigen und ähnliche Ausdrücke in Zusammenhang mit Pivot, Pivot Green Stream, Agro-Biotech oder deren jeweiligen Geschäftsführungen weisen auf zukunftsgerichtete Aussagen hin. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung enthalten (sind jedoch beschränkt auf) Aussagen zu Umsatzwachstum; voraussichtlichem Umsatz und Kostensynergien in Verbindung mit dem Erwerb von Agro-Biotech; Aussagen zu internen Erwartungen, auch in Bezug auf die Händlerlizenz; erwarteten Gewinnspannen; Erwartungen für künftige Wachstumskapazität und Kosten; der Durchführung von Kapitalprojekten oder -erweiterungen; dem Zeitpunkt der Durchführung der beabsichtigten Transaktion; der Fähigkeit des Unternehmens, eine Finanzierung abzuschließen um die finanziellen Verpflichtungen unter der beabsichtigten Transaktion zu erfüllen und den Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten. Es kann vor allem keine Garantie abgegeben werden, dass die beabsichtigte Transaktion durchgeführt wird. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen in Bezug auf Agro-Biotech, einschließlich des erwarteten Wachstums, und der Ergebnisse in Bezug auf Betrieb, Leistung, Branchentrends und Wachstumsmöglichkeiten. Während das Unternehmen davon ausgeht, dass diese Annahmen auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen angemessen sind, könnten sie sich dennoch als inkorrekt herausstellen. Leser werden darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu legen. In zukunftsgerichteten Aussagen sind zwangsläufig auch bekannte und unbekannte Risiken enthalten, darunter auch, ohne Einschränkungen: Risiken in Verbindung mit der gesamtwirtschaftlichen Situation; unerwünschte Branchenereignisse; Marketingkosten; Verlust von Märkten; künftige Gesetzgebung und zulassungsrelevante Entwicklungen in Bezug auf medizinisches Marihuana; die Möglichkeit, dass das Unternehmen Agro-Biotech nicht erfolgreich integrieren kann, so wie in dieser Mitteilung beschrieben; das Unvermögen, zu günstigen Bedingungen ausreichend Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten; die Branche für medizinisches Marihuana in Kanada allgemein, Einkommensteuer und behördliche Dinge; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; Ernteausfälle; Fluktuationen des Umrechnungskurses und der Zinssätze und andere Risiken. Alle zukunftsgerichteten Aussagen oder Tatsachen (einschließlich Finanzinformationen) in Bezug auf Agro-Biotech, die hier besprochen oder offengelegt werden, stammen aus direkt von Agro-Biotech erhaltenen Informationen oder öffentlich zugänglichen Quellen und wurden nicht unabhängig durch das Unternehmen überprüft. Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Leser werden außerdem darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu legen, da keine Gewissheit besteht, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Derartige Informationen können sich als inkorrekt erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können deutlich von den vorhergesagten Ergebnissen abweichen, obwohl das Management sie zum Zeitpunkt der Erstellung als begründet einschätzte. Die in dieser Meldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diesen Vorsichtshinweis ausdrücklich qualifiziert.



Pivot Pharmaceuticals Inc.: Patrick Frankham, PhD, MBA, Vorstandsvorsitzender



