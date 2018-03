Hannover - Die Teuerungsrate in der Euro-Zone (1,1% in Februar) ist zum 3. Mal in Folge rückläufig, so niedrig wie seit über einem Jahr nicht mehr und weiterhin von der EZB-Zielmarke 2% entfernt, so die Analysten der Nord LB.Die US-Firmen hätten ihre Produktion im Februar überraschend kräftig gesteigert. Sie hätten 1,1% mehr her als im Vormonat gestellt. Experten hätten dagegen mit einem Zuwachs von 0,3% gerechnet. Im Januar habe es noch einen Rückgang von 0,3% gegeben. Für das Wachstum im Februar habe vor allem die Industrie gesorgt: Hier habe es mit 1,2% das größte Plus seit fünf Monaten gegeben. Auch Bergbau und Baubranche hätten Zunahmen gemeldet.

