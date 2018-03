Was passiert mit einem Zerti zwischen Ja-Wort und Trennung, zwischen Kauf und Laufzeitende? Und ist ein Zerti angetan, in dieser Zeit das Depot zu befrieden, wenn es ruppig wird, Christian Köker von der HSBC? Auf Jahressicht 8,5 Prozent Verlust - keine Seltenheit bei einem Index. Christian Köker von der HSBC macht nun zwei Szenarien auf: mit einem 100% DAX Investment und einem, in dem der Anleger 40% in ein Discount-Zertifikat investiert. Wo ist die Performance besser? Wie viel besser? Wann ist ein guter. Zeitpunkt für einen Verkauf? Und sind drei Prozent Rendite das, was Anleger wollen. Ein kontroverses Gespräch mit Antje Erhard