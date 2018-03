Nachdem am vergangenen Freitag die Xetra-Probleme beseitigt wurden, konnte der DAX Zugewinne verzeichnen. Am Ende des Tages reichte es für ein Plus von 0,36 Prozent. Dies entspricht ziemlich genau den Zugewinnen die der DAX auf Wochensicht einfuhr. Alles Wichtige zur neuen Handelswoche erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check ab sofort immer live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.