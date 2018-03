Zürich - Die Entlassung von US-Aussenminister Tillerson hat die Börsen letzte Woche verunsichert, da dies als Eskalation im Handelsdisput interpretiert wurde. In den USA sanken die Aktienindizes drei Tage in Folge, erholten sich aber ab Donnerstag mit positiven Makrodaten wieder. Über die Woche resultierte dennoch ein Rückgang von 1.2% im S&P 500. Der Technologie-Index NASDAQ 100 markierte am Montag noch einen neuen Rekord, verlor aber auch 1.1%. Europa konnte sich mit dem etwas schwächeren EUR ausnahmsweise besser entwickeln und der DAX kletterte über die Woche 0.4% und der Euro Stoxx 50 0.5%. Der SMI gab 0.6% nach, aber konnte eigentlich adjustiert um Dividendenabgänge (Roche) 0.1% zulegen.

Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen gaben ein paar Basispunkte nach und sanken in den USA auf 2.85%, in Deutschland auf 0.57% und in der Schweiz auf 0.05%.

Der EUR/USD bleibt in einem Seitwärtsband zwischen 1.2450 und 1.2250, mit Wochenschluss in der unteren Bandbreite. Gute Makrozahlen in den USA (Industrieproduktion, Consumer Sentiment) stützten den Dollar am Freitag. Daher zog auch der USD/CHF an und kletterte auf 95.20 Rappen. Hier ist eine Widerstandslinie, welche falls durchstossen den Weg für einen weiteren Anstieg freimachen könnte. Der ...

