Der USD/CHF konnte in die Nähe des 2-Monatshoch steigen und in der vergangenen Stunde kam es zu einer Abwärtskorrektur von -15 Pips. Der US-Dollar konnte seine starke Erholung der vergangenen Woche ausbauen, was die bullish Bewegung des Paares unterstützt. Hinzu kommt der Anstieg der US Treasury Anleihenrenditen und so konnte das Paar sein Tageshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...