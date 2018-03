Stadtlohn - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am Freitagmorgen bei 12.375 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de". Der DAX habe sich zunächst über die 12.400 Punkte schieben, dort aber nicht festsetzen können. Von hier aus sei es dann in stärkeren Abwärtsimpulsen bis an die 12.333 Punkte gegangen.

