Der offene Immobilienfonds hausInvest hat den Anteil an Hotels im Portfolio erhöht: Wie die Fondsgesellschaft Commerz Real mitteilt, wurde kürzlich das "Kimpton Hotel Monaco" in Philadelphia, USA, erworben.Mit dem 1972 aufgelegten hausInvest (ISIN: ISIN: DE0009807016) profitieren Anleger von einem weltweit diversifizierten Immobilien-Portfolio. Aktuell besitzt der Fonds rund 100 Immobilien in 55 Städten verteilt auf 16 Länder. Zudem ist der hausInvest einer der wenigen Altfonds, die noch unbegrenzt Anteile ausgeben - viele andere Immobilienfonds haben die Mittelzuflüsse aufgrund der großen Nachfrage reglementiert und geben nur noch dann Fondsanteile aus, wenn konkrete Objekte zum Kauf anstehen. Wie das Analysehaus Scope kürzlich festgestellt hat, ist die Liquiditätsquote demzufolge im hausInvest am höchsten.

