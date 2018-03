Lisbon, Portugal (ots/PRNewswire) -



WeDo Technologies, das weltweit führende Unternehmen in Einnahmesicherung und Betrugsmanagement startet eine weltweite Innovations-Challenge - Open Innovation (http://www.wedotechnologies.com/innovation/) - mit der Kunden, Partner und Mitarbeiter dazu angeregt werden sollen, neue Geschäftsideen im Telekommunikationsbereich einzureichen [Risikomanagement & Datenanalyse].



Der Zweck dieses Wettbewerbs ist es, die Teilnehmer dazu anzuregen, neue Geschäftsideen, Produkte und/oder Services zu entwickeln, bei denen der Fokus auf aktuellen und zukünftigen Trends im Bereich des Risikomanagements und der Datenanalyse liegt.



Für Rui Paiva, WeDo Technologies CEO ist "Innovation nicht nur ein grundlegender Bestandteil von WeDo Technologies sondern auch Teil unserer DNA. Daher glauben wir, dass wir dies am besten feiern, indem wir all jene herausfordern, die sich trauen, unkonventionell zu denken und die nächste große Innovation im Telekommunikationssektor zu entdecken." Rui Paiva fuhr fort: "Das Konzept der offenen Innovation ist einfach und wie folgt: wegweisende Ideen fördern, die zu sehr interessanten Geschäftsmöglichkeiten ausgebaut werden können."



WeDo Technologies legt die Analyse von Kernthemen im Sektor nahe wie Blockchain, GDPR & Datenschutz, 5G und maschinelles Lernen, um nur einige zu nennen. Alle Vorschläge sollten Marktpotenzial aufweisen, realistisch erreichbar und natürlich absolut wegweisend sein.



Wie können Sie teilnehmen?



Alle Kandidaten sollten sich bis zum 2. April über die Website (http://www.wedotechnologies.com/innovation/submit-your-idea) des Unternehmens bewerben. Die Teilnahme kann einzeln oder in Teams von bis zu drei Personen erfolgen.



Fünf ausgewählte Finalisten werden ihre Ideen auf dem größten jährlichen Event von WeDo Technologies - Worldwide User Group Cascais'18, (http://ww1.wedotechnologies.com/en/events/2018/worldwide -user-group/) präsentieren, der vom 9. bis 11. Mai im Hotel Miragem, in Cascais (Portugal) stattfinden wird. Sie werden sechs Minuten Zeit haben, um ihren Pitch vor einem von WeDo ausgewählten Panel vorzutragen.



Zu den Panelmitgliedern werden Cláudia Azevedo CEO von SONAE IM, Rui Paiva, WeDos CEO, João Moita (COO), Bernardo Galvão Lucas (CMO) und Álvaro Ribeiro (CTO) für WeDo Technologies gehören.



Der Gewinner wird Amazon Geschenkgutscheine im Wert von 5.000 EUR erhalten und seine Idee wird von WeDo Technologies implementiert werden. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Regeln online ( http://www.wedotechnologies.com/innovation/content/contest/2018/open_ innovation_terms_conditions.pdf).



Über WeDo Technologies



Das 2001 gegründete Unternehmen WeDo Technologies ist der weltweite Marktführer in den Bereichen Einnahmensicherung (http://www.wedotechnologies.com/en/revenue-assurance) und Betrugsmanagement (http://www.wedotechnologies.com/en/fraud-management) durch Risikomanagement-Softwarelösungen.



WeDo Technologies liefert Software und Fachberatung für Telekommunikationsbetreiber und Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen weltweit. Zurzeit zählen wir mehr als 200 Kunden in 108 Ländern und verfügen über ein Netzwerk von mehr als 600 hochqualifizierten Fachleuten. Unsere Niederlassungen sind in den Regionen USA, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten, Mittel- und Südamerika geografisch verteilt.



Die Software von WeDo Technologies analysiert große Datenmengen, die Beobachtung, Kontrolle, Management und Optimierung von Prozessen ermöglichen, was die Einnahmensicherung und die Risikominderung gewährleistet.



Mit mehr als 200 Kunden - darunter einige der weltweit führenden Bluechip-Unternehmen - gilt WeDo Technologies seit langem als der ständige Innovator bei der Gewährleistung des Erfolges seiner Kunden auf einem Weg der kontinuierlichen Transformation.



WeDo Technologies. Know The Unknown.



