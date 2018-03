Paris - Mit Kursverlusten sind Europas Börsen in die neue Woche gegangen. Der EuroStoxx50 als Leitindex für die Aktien der Eurozone verlor am Vormittag 0,72 Prozent auf 3412,57 Punkte. Angesichts der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch wagten sich die Investoren in den europäischen Börsensälen nicht aus der Deckung, schrieb die Postbank in einem Marktkommentar. "Einige Anleger scheinen sogar bereit zu sein, sich von weiteren Aktienpositionen zu trennen".

So verlor auch der französische CAC 40 Index 0,78 Prozent auf 5241,38 Zähler und in London gab der FTSE 100 um 1,06 Prozent auf 7088,25 Punkte nach.

Die US-Notenbank dürfte den Zielkorridor für den Leitzins am Mittwoch erneut anheben, sagte Michael Hewson vom Broker CMC Markets, "obwohl die Inflationssorgen jüngst etwas nachgelassen haben". Auch habe die Konsumfreude der US-Bürger zuletzt Schwäche gezeigt, ein Warnhinweis, den die Fed nicht ausser Acht lassen dürfe.

Mit Blick auf die Branchen ...

