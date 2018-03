FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.03.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AA PLC PRICE TARGET TO 130 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TARGET FOR GLOBAL PORTS HOLDING TO 540 (750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL PT TO 850 (800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAVILLS PRICE TARGET TO 959 (913) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS CLOSE BROTHERS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1530 (1515) PENCE - BERENBERG RAISES BURFORD CAPITAL PRICE TARGET TO 1690 (1310) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 3350 (2850) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP RAISES HAMMERSON TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 520 (560) PENCE - EXANE BNP RAISES INTU PROPERTIES TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - TP 247 (266) PENCE - GOLDMAN CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 480 (580) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PLC TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 4000 (3900) PENCE - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA TO 'BUY' (HOLD) - MORGAN STANLEY CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 4700 (5700) PENCE - 'OVERWEIGHT'



