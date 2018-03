Der Markt für Elastomere wächst und bietet gerade für die Automobilindustrie neue Lösungen. Mit Blick auf die neue Antriebstechniken ändern sich die Anforderungen an die Werkstoffe. Weil beispielsweise die Leistungsdichten in Elektromotoren hoch sind, entstehen im Innern der Maschine hohe Temperaturen. Silikone schützen die sensible Elektronik und unterstützen das Wärmemanagement, sie sichern zuverlässige Ergebnisse bei Energieübertragung und Klimatechnik. Die Beschichtung mit flammhemmenden Silikonen ermöglicht den Einsatz von Leichtbaulaminaten zur Trennung von Fahrzeugbereichen, etwa zwischen Batterie und Fahrgastraum. Christian Gimber, Engineering Silicones, Wacker Silicone, Wacker Chemie, gibt im Interview einen Ausblick auf die wichigsten Entwicklungstrends bei Silikonen.

KGK Welche Fortschritte wurden in der Werkstoff-Entwicklung in den letzten zehn Jahren bei Silikon erreicht? Christian Gimber Einer der wichtigsten Fortschritte im Silikonkautschuk-Bereich war sicherlich die Entwicklung selbsthaftender Flüssigsilikone. Dadurch wurde es möglich, Hart-Weich-Verbundbauteile sehr effizient und ohne den Einsatz von Haftvermittlern herzustellen. Im Bereich der Dichtungstechnik bringt das viele Vorteile. Silikondichtungen können jetzt mit dem Bauteil verklebt werden, was die Montage vereinfacht und die Dichtigkeit verbessert. Auch mechanische Eigenschaften wie Reißfestigkeit, Druckverformungsrest und Medienbeständigkeit haben sich in den letzten zehn Jahren enorm verbessert. Inzwischen bieten wir einen Flüssigsilikonkautschuk mit einer Härte von 90 Shore A. Das kommt der Festigkeit eines Thermoplast schon recht nahe. Fortschritte wurden auch bei der Entflüchtigung erzielt. Sogenannte Non-Post Cure-Typen besitzen bereits nach der Vulkanisation so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...