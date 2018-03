Peking - Mit einem neuen Kabinett rüstet sich China für seine schwierigen wirtschaftlichen und aussenpolitischen Herausforderungen. Die interessanteste Personalie bei der Regierungsumbildung ist Liu He, der enge Wirtschaftsberater von Staats- und Parteichef Xi Jinping, der zum Vizepremier aufstieg. Auf ihrer Jahrestagung bestätigten die knapp 3000 Delegierten des Volkskongresses am Montag in Peking ferner Aussenminister Wang Yi im Amt und stärkten dessen Position, indem der 64-Jährige sogar zum Staatsrat befördert wurde.

Vor dem Hintergrund der wachsenden Handelsspannungen mit den USA und der Wachstumsprobleme der zweitgrössten Volkswirtschaft wurde das Wirtschafts- und Finanzteam komplett umgestellt. Entgegen ersten Erwartungen übernahm der an der Harvard Universität in den USA studierte Liu He nicht zusätzlich noch die Zentralbank. Als Vizepremier für Wirtschaft und Finanzen trägt der 66-Jährige aber Verantwortung für die Politik der Notenbank.

Kontinuität an der Spitze der Notenbank

Neuer Chef der Zentralbank wurde vielmehr Yi Gang. Der Aufstieg des ebenfalls in den USA studierten 60-jährigen Vizechefs signalisiert Kontinuität an der Spitze der Notenbank. Yi Gang ist ein enger Mitarbeiter des scheidenden Gouverneurs Zhou Xiaochuan, der als "Chinas ...

