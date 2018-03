Calw (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit einer breit angelegten Verbraucherumfrage haben DEUTSCHLAND TEST und ServiceValue eine Studie zum Thema Nachhaltigkeit durchgeführt. Dabei wurden 465.356 Verbraucherstimmen in Deutschland ausgewertet. Abgefragt wurde, wie diese das nachhaltige Engagement im Sinne des spürbar wahrgenommenen ökonomisch, ökologisch und sozial verantwortlichen Handelns von mehr als 1.400 Anbietern bzw. Marken bewerten.



Aufgrund der zutreffenden persönlichen Erfahrung der jeweiligen Verbraucherinnen und Verbraucher in Bezug auf die Aussage "Ich habe in den letzten 12 Monaten als Verbraucher erfahren, dass sich ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty nachhaltig engagiert", erzielte die Naturkosmetikmarke einen Mittelwert von 1,833.



Damit liegt die Marke aus dem Schwarzwald sowohl über dem Durchschnitt aller Mittelwerte der Naturkosmetikbranche als auch dem Durchschnitt der Unternehmen/Marken die mit "Nachhaltiges Engagement: stark" bewertet wurden.



Als eines von drei Unternehmen/Marken der Branche "Naturkosmetik" erhält ANNEMARIE BÖRLIND die Auszeichnung "Nachhaltiges Engagement: sehr stark". Insgesamt wurden 15 Naturkosmetikmarken aus Verbrauchersicht bewertet.



Die Auszeichnung ist eine Bestätigung des Engagements des Unternehmens auf diesem Gebiet. Seit Jahren erfüllt die Börlind GmbH den Nachhaltigkeitsstandard "Certified Sustainable Economics". Sämtliche Produkte der Marken ANNEMARIE BÖRLIND Natural Beauty und DADO SENS Dermacosmetics tragen das CSE-Siegel. Es steht für eine verantwortliche ökologische, sozial integrierte und qualitätsorientierte Unternehmensführung.



OTS: Börlind GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/109254 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_109254.rss2



Pressekontakt: Börlind GmbH Silva Imken Leiterin Unternehmenskommunikation & Online-Strategie Tel: +49 7051 6000 959 presse@boerlind.com