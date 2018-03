Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der neue Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) holt den langjährigen Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer von der Deutschen Bahn zurück ins Finanzministerium. Das bestätigte ein Ministeriumssprecher in Berlin. "Der Minister hat Herrn Gatzer gebeten, die Aufgabe hier zu übernehmen", sagte Sprecher Dennis Kolberg zu Dow Jones Newswires. "Das ist auch alles abgestimmt mit der Bahn."

Zuvor hatte das Handelsblatt unter Berufung auf Regierungskreise über die überraschende Personalie berichtet. Sie könnte demnach bereits am Mittwoch im Kabinett sein, wenn auch die Besetzung weiterer Staatssekretärsposten der neuen Regierung behandelt wird. Gatzer hatte das Ministerium erst Ende vergangenen Jahres in Richtung Bahn verlassen, wo er Vorstandsvorsitzender der für die Bahnhöfe zuständigen Konzernsparte Station & Service ist. Zuvor war Gatzer zwölf Jahre Haushaltsstaatssekretär unter Peer Steinbrück (SPD) und Wolfgang Schäuble (CDU).

Scholz und Gatzer kennen sich laut dem Blatt schon lange und haben zuletzt die Bund-Länder-Finanzreform an entscheidenden Stellen verhandelt. Für die Aufstellung des Haushaltes, der bis Sommer in Kraft treten soll, soll es demnach bis Ende April laut Wünschen aus dem Bundestag einen entsprechenden Kabinettsbeschluss geben. Derzeit gilt nur eine vorläufige Haushaltsführung, in der die neuen Projekte der großen Koalition noch nicht berücksichtigt sind.

March 19, 2018

