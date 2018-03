Frankfurt - In dieser Woche sind alle Augen auf die US-Notenbank gerichtet, so die Analysten der Helaba.Ein weiterer Zinsschritt scheine ausgemachte Sache und dürfte kaum mehr überraschen. Spannender seien aber in diesem Zusammenhang die Projektionen, deren Anpassung nach Steuerreform und Importzöllen den weiteren geldpolitischen Kurs vorzeichnen würden. Bilanznormalisierung und das höheren Staatsausgaben geschuldete ständig wachsende Volumen an Treasuries würden dagegen Dauerthemen bleiben.

