Wien - In den nächsten Tagen ist der US-Datenkalender eher dünn besetzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die größte Aufmerksamkeit dürfte den Zahlen zum Auftragseingang dauerhafter Güter im Februar (Fr.) zuteilwerden. Aufgrund der gestiegenen Bestellungen ziviler Flugzeuge bei Boeing zeichne sich ein solides Plus gegenüber dem Vormonat ab. Erwähnenswert seien neben der Schnellschätzung für den Markit Einkaufsmanagerindex (Verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen) auch die Zahlen zu den Verkäufen bestehender (Mi.) sowie neuer Wohnhäuser (Fr.) für Februar. Bei den Neubauverkäufen dürfte es nach dem Einbruch im Januar zu einer merklichen Gegenbewegung gekommen sein.

